Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области резко вырос тариф на эвакуацию автомобилей. Так, перемещение транспортного средства обойдётся в 3001,68 рубля, час хранения — 9,9 рубля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минтрансе 27 декабря.

Эвакуацией машин на Дону займётся единый оператор ООО «Центр эвакуации автомобилей». Компания выиграла конкурс на оказание услуг эвакуации машин на Дону. Компания располагает тремя стоянками автомобилей с круглосуточным режимом работы.

ИА REGNUM отмечает, что новая стоимость ударит по карману автовладельцев, считают горожане, но способствует соблюдению правил дорожного движения. Такое мнение высказывают пользователи социальных сетей.

Напомним, что до настоящего времени эвакуация автомобиля в Ростовской области стоила 2 тыс. 80 рублей, час хранения — 10 рублей.

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