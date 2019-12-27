Москва, , 11:46 — REGNUM Совет директоров компании КамАЗ утвердил на заседании в Москве скорректированный план стратегического развития на период до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В ходе заседании Совета директоров ПАО КамАЗ было отмечено, что изменение российского рынка коммерческого автотранспорта, сложная конъюнктура на внешних рынках, трансформация отраслевого регулирования вызывают необходимость корректировки планов КамАЗа в сегменте грузовых автомобилей и связанных с этим финансово-экономических показателей», — говорится в сообщении.

Таким образом, отечественный автопроизводитель намерен к 2025 году увеличить долю продаж своей продукции за рубежом до 19%, а предполагаемая выручка компании должна составить 340 млрд. рублей.

Напомним, по данным агентства «Автостат», в ноябре 2019 года в России было продано 2,4 тыс. новых грузовых автомобилей марки КамАЗ, что на 3,3% выше показателя продаж прошлого года. Причем в этом сегменте отечественного авторынка грузовики КамАЗ занимают лидирующее положение.

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