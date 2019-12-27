Москва, , 11:37 — REGNUM Коммерческие условия соглашения по транзиту российского природного газа в Европу между российским Газпромом и «Нафтогазом Украины» экономически выгодны обеим сторонам и потому в него не планируется вносить какие-либо изменения. Об этом 27 декабря рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

"Нам с коллегой, министром (энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексеем) Оржелем нет необходимости дополнительно принимать решения на уровне министерств, мы окончательно договорились в Минске. Нет, никаких изменений не планируется», — сказал Новак и добавил, что в настоящее время соответствии с достигнутыми договоренностями, Газпром и «Нафтогаз» работают над подписанием конкретных документов.

При этом глава Минэнерго РФ подчеркнул, что коммерческие условия заключённого соглашения являются взаимовыгодными.

«Это коммерческие договоренности, они абсолютно взаимовыгодны», — заявил Александр Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что договор, регулирующий транзит российского газа через территорию Украины будет готов в ближайшие выходные.