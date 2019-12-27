Киев, , 11:34 — REGNUM Новый газовый контракт Украина и Россия могут подписать в ближайшие выходные, 28−29 декабря, заявил в эфире «ТСН» помощник президента Украины Андрей Ермак.

Представитель Киева подтвердил, что речь идет о 5-летнем соглашении на транзит газа в Европу с возможностью дальнейшего продления на 10 лет. В офисе президента Зеленского уверены, что Украина от контракта только выиграет.

«Мы действительно получаем на очень хороших условиях транзитный контракт», — заявил Ермак.

Он отметил, что в офисе президента получили немало критики из-за уменьшения объемов прокачки газа, но на самом деле всё не так уж плохо для Украины.

«В первый год это будет 65 млрд кубометров газа. Далее объем уменьшится до 40 миллиардов кубов, но это минимально зафиксированные объемы. Я надеюсь, что они будут значительно выше. Причем всё, что будет идти сверх зафиксированного, будет идти с еще более высоким тарифом», — подчеркнул помощник Зеленского.

В завершение Ермак подтвердил ранее высказанную чиновниками в Киеве оценку, что в результате «газового компромисса» с Россией Украина гарантированно заработает 15 млрд долларов.

ИА REGNUM напоминает, что 26 декабря представители «Нафтогаза Украины» и Газпром провели встречу для окончательного согласования условий нового договора на транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Комментариев по итогам этого раунда переговоров пока что нет.

В «Нафтогазе» заявляли, что рассчитывают завершить переговорный процесс уже в пятницу, 27 декабря — «но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных».