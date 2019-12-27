Сеул, , 11:35 — REGNUM 27 декабря представители Kumho Industrial совместно с представителями консорциума, в который вошли компании Hyundai Development Company (HDC) и Mirae Asset Daewoo, подписали договор купли-продажи 30,77% акций южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, стоимость контракта оценивается в 322,8 млрд вон (~$277,8 млн), однако общая сумма сделки составила 2,5 трлн вон (~$2,15 млрд).

Отмечается, что большая часть средств пойдёт на погашение долга и нормализацию работы Asiana Airlines.

Известно, что консорциум планирует завершить процесс приобретения к апрелю 2020 года.