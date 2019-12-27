Пекин, , 11:33 — REGNUM В Китае на 43,7% упали продажи электрифицированных автомобилей в годовом сравнении по итогам ноября 2019 года, сообщили в Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Всего на китайском авторынке за ноябрь было реализовано 95 тыс. электрифицированных транспортных средств. Из них количество электрокаров составило 81 тыс. единиц, а остальные модели, проданные на рынке Поднебесной в прошлом месяце, были гибридными.

С января по ноябрь 2019 года продажи новых электрифицированных транспортных средств составили 1,043 млн единиц, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%.

Самыми популярными электрокарами на авторынке Китая являются модели компании BYD, однако доля продаж этого сегмента среди всех автомобилей марки составляет только 25%. Причем в прошлом году доля реализации электрифицированных авто у BYD составляла половину от всех продаж бренда.

Напомним, в ноябре в Китае было продано на 5,4% меньше новых легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. В числовом выражении этот показатель составил 2,1 млн единиц.

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