Мбея, Танзания, , 11:20 — REGNUM В настоящее время власти Танзании производят оценку эффективности работы портов на озере Ньяса с тем, чтобы впоследствии начать их модернизацию, необходимую для улучшения торговой инфраструктуры на озере. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление представителя Портового агентства Танзании (ТРА).

Выступая на пресс-конференции, прошедшей в районе порта Кивира области Мбея, главный управляющий портов на озере Ньяса Абеди Галлиус заявил, что власти приняли решение об улучшении портовой инфраструктуры озера, чтобы облегчить предоставление населению транспортных услуг, а также укрепить торговые пути и тем самым способствовать экономическому развитию.

Он также отметил, что еще два года назад из-за нехватки судов на озере не отмечалось роста объемов грузоперевозок, добавив, что с улучшением инфраструктуры, активное развитие торговли будет очевидно уже начиная с января 2020 года.

По словам Галлиуса, с 2020 года через порты озера Ньяса начнут перевозить вплоть до 4000 тонн каменного угля ежемесячно.

Он добавил, что большой вклад в развитие портов внесли государственные инвестиции в курсирующие по озеру грузовые суда.

По информации журналистов издания, на озере Ньяса расположено 15 портов, и в 90% случаев они используются для транспортировки каменного угля.