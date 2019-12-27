Киев, , 11:17 — REGNUM Ключевой энергетический вопрос, по которому сейчас еще договариваются Украина и Россия — новая ставка транзита, заявил 27 декабря украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

Специалист напомнил, что на днях украинский регулятор установил новые ставки вход/выход для оператора ГТС, которые примерно соответствуют текущему тарифу — около 2,6 долл./тыс. кубометров на 100 км.

«Это позволяет предположить, что вокруг этого и будут переговоры продолжаться», — считает Марунич.

Эксперт уверен, что резкого повышения транзитной ставки — чего многие ждут на Украине — не будет, поскольку это «реальное поражение Газпрома».

«Тогда проще не подписывать и устроить короткую газовую войнушку с повышением цен на биржах ЕС», — отметил он.

Итоговая транзитная ставка, считает Марунич, будет примерно соответствовать утвержденной украинским регулятором.

«К слову, от содержавшейся в проекте ее срезали примерно вдвое. Думаю, после соответствующей выволочки в кабинете министров… Таким образом, при транзите 40 млрд кубометров в год, как предполагают предварительные соглашения, оператор ГТС Украины получит около 1,3−1,4 млрд долларов… Это не то, чего добивался Киев, но уже что-то», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина за следующие пять лет транзита российского газа получит доход в размере 15 млрд долларов. Непосредственно в 2020 году как минимум 65 млрд кубометров газа должны быть транспортированы через Украину в Европу, и Киев рассчитывает на этом заработать $2 млрд, заявил народный депутат, председатель энергетического комитета Рады Андрей Герус.