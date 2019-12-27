Киев, , 11:06 — REGNUM Падение промышленности на Украине приобрело системный характер и требует быстрой ответной реакции от государства, заявил министр экономики страны Тимофей Милованов.

В частности, отметил чиновник, Минэкономики работает над подписанием меморандума с отраслью — с первоочередными шагами, стратегией и планом действий по защите и развитию промышленности, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 декабря.

По словам Милованова, также начинает работать штаб по текущей ситуации с инфраструктурой, в который войдут представители промышленности, компании «Укрзализныця» и портов. Уже разработано 13 направлений — векторов действий, которые будут вскоре обнародованы, проинформировал министр.

Впрочем, эксперты оценили заявление министра достаточно критически.

«У нас банкротство КрАЗ, АвтоЗАЗ никого даже не беспокоит. Авиапроизводство на грани исчезновения. Китайцы купили «Мотор Сич», и я уверен, что там никто не будет контролировать инвестобязательства… Примеров, как бестолково разбазаривает свои драгоценные активы наше государство, очень много. Пока государство не изменит свою промышленную политику, толку у нас не будет. И я не верю в 13 векторов Милованова», — заявил в своем комментарии эксперт по экономике Павел Вернивский.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, промышленное производство на Украине в ноябре текущего года сократилось на 7,5% по сравнению с ноябрем 2018 года. По отношению к предыдущему месяцу промышленное производство упало на 4,6%.

В правительстве заявили, что положение дел в промышленности Украины соответствует общемировым тенденциям, поэтому можно особенно не волноваться.