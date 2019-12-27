Москва, 27 декабря 2019, 11:03 — REGNUM Освободить малоимущих граждан РФ от уплаты НДФЛ — это обязательная, но недостаточная мера, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Исходя из этого, Комолов предположил, что поскольку правящий класс РФ говорит о том, что если даже НДФЛ для бедных будет отменён, повышать налоги на сверхбогатых всё равно не будут, стало быть, падение бюджетных доходов власти РФ смогут компенсировать за счёт какой-то другой меры — например за счёт повышения НДС, роста тарифов ЖКХ или акцизов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство пока не принимало решений, связанных с облегчением налогового бремени для малоимущих.