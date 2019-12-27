Москва, , 11:03 — REGNUM Освободить малоимущих граждан РФ от уплаты НДФЛ — это обязательная, но недостаточная мера, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Естественно, отмена этого налога нужна. Это обязательная, но недостаточная мера, так как, освобождая бедную часть населения от НДФЛ, нельзя допускать сокращения бюджетных доходов, — заявил экономист. — Бюджет не должен от этого страдать, а значит, надо повышать налоги на более состоятельную часть нашего общества, дабы в конечном счете бюджетные доходы остались теми же. Но представители нашей власти утверждают, что это сделать невозможно, так как богатые якобы тут же ускользнут от этого налога и платить его не станут. Правда, тогда непонятно, что делает наше правительство, если оно неспособно обеспечить собираемость налогов».

Исходя из этого, Комолов предположил, что поскольку правящий класс РФ говорит о том, что если даже НДФЛ для бедных будет отменён, повышать налоги на сверхбогатых всё равно не будут, стало быть, падение бюджетных доходов власти РФ смогут компенсировать за счёт какой-то другой меры — например за счёт повышения НДС, роста тарифов ЖКХ или акцизов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское руководство пока не принимало решений, связанных с облегчением налогового бремени для малоимущих.