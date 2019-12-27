Москва, , 11:02 — REGNUM Факторы, которые могли бы сильно повлиять на стоимость нефти, в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Он назвал маловероятным снижение цен до $30 за баррель. Рынок более или менее сбалансирован, волатильность достаточно низкая, внешних шоков меньше, чем в начале 2019 года, пояснил министр.

«Я не вижу сейчас каких-то критичных моментов, которые сильно повлияли бы на рынок», — добавил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак назвал выгоду для России за последние три года от сделки по сокращению добычи ОПЕК+. В государственный бюджет поступили 6,2 трлн рублей.

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