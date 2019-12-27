Москва, , 10:58 — REGNUM Расходы Москвы на празднования Нового года превысят 914 млн рублей, сообщает РБК.

По подсчётам СМИ, траты вырастут на 12% по сравнению с 2018 годом. Дополнительно в схожую сумму обойдутся столичные катки в московских парках — на них уйдёт 825 млн рублей (381 млн рублей в прошлом году).

Также агентство приводит расходы на оформление города и парков — 561 млн рублей. Год назад оно стоило столице 323 млн рублей. Таким образом, сумма увеличилась примерно в полтора раза.

Салют обойдётся в 34,8 млн рублей — эта сумма за год не изменилась.