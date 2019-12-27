Ярославль, , 10:53 — REGNUM В Ярославле на перекрестке улиц Радищева и Карла Либкнехта в Ленинском районе может появится 18-этажный жилой дом несмотря на отрицательное мнение жителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Земельный участок расположен в общественно-деловой зоне. Строительство жилья там является условно-разрешенным. Нужно провести общественные обсуждения, получить заключение комиссии по подготовке изменений в правила землепользования и застройки и итоговое постановление мэра Ярославля.

Общественные обсуждения прошли, большинство участников (26 человек) не поддержало проект (поддержало 16). Заседание комиссии по землепользованию и застройке, в которую входят архитекторы, депутаты, чиновники состоялось дважды — в июле и декабре. Оба раза она отвергла проект. На заседании 20 декабря «за» высказались лишь 4 человека, «против» 3 и 7 воздержались.

Дело в том, что для такого большого дома поблизости нет объектов социальной инфраструктуры. Нет и места для парковок машин. Кроме того, специалисты заявили, что владелец участка, если хочет строить жилой дом, должен изменить зону с общественно-деловой на жилую. Чтобы там действовали все нормативы для строительства именно жилья.

Но несмотря на мнение жителей и специалистов, мэрия в третий раз внесла на внеочередное заседание комиссии проект решения об этом. Заседание состоится 27 декабря. Не исключено, что чиновники будут активно «уговаривать» членов комиссии по подготовке изменений в правила землепользования и застройки поменять свое мнение и дать добро на строительство многоэтажки. Непонятно только, почему городские власти опять в вопросе точечной застройки встают на сторону застройщика, а не жителей и компетентных специалистов?

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