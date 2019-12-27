Сеул, , 10:58 — REGNUM В 2020 году экономика Южной Кореи может полностью восстановиться. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра и министра стратеги и финансов Хон Нам Ки.

Известно, что данное заявление министр финансов сделал во время встречи с южнокорейскими бизнесменами.

В заявлении он отметил, что экономика страны может восстановиться на фоне улучшения мировой экономики. В частности, ослабление торгового конфликта США и Китая поможет подъёму мировой экономики и росту спроса на полупроводники.

Хон Нам Ки также добавил, что правительство сделает всё возможное для восстановления темпов роста экономики. В следующем году правительство Южной Корее намерено увеличить объём инвестиций в инновации, а также разработать комплекс мер по созданию рабочих мест для граждан в возрасте от 40 до 49 лет.

Напомним, что ранее правительство страны представило прогноз темпов роста экономики на следующий год на уровне 2,4%. В правительстве считают, что такой рост возможен, учитывая улучшение внутренних и внешних условий, а также эффективность экономической политики Сеула.