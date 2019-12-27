Москва, , 10:49 — REGNUM Ульяновский автозавод (УАЗ) на время проведения инвентаризации и ремонтно-строительных работ приостанавливает выпуск продукции. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Соллерс» сообщает агентство «Автостат».

После выхода с январских праздников на УАЗе начнется ежегодная инвентаризация, которая продлится до 17 января 2020 года. Затем с 20 января будет проводиться комплекс ремонтно-профилактических работ. Таким образом, производство на заводе возобновится только с 10 февраля.

В сообщении говорится, что дилеры Ульяновского автозавода на это время имеют достаточное количество машин.

Напомним, в апреле 2020 года на российском авторынке появится УАЗ «Пикап» с «автоматом».

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