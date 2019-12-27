Москва, , 10:44 — REGNUM Количество индивидуальных предпринимателей в Москве достигло 354 тыс. на 1 декабря, сообщил корреспонденту ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

За 11 месяцев 2019 года в столице открылось 67,5 тысяч новых ИП. Это на 3% больше, чем годом ранее за тот же период.

Ефимов отметил, что на Москву приходятся порядка 10% все российских ИП.

«Они занимают существенную долю столичного рынка торговли, общественного питания, сферы услуг, транспортных перевозок и других отраслей», — сказал он.