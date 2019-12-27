Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM По итогам 2019 года количество проданных в Петербурге новых легковых и легких коммерческих автомобилей может сократиться на 4%. Такой прогноз дали в профильном аналитическом агентстве «Auto-Dealer-СПб» на основании цифр за 11 истекших месяцев года.

По данным аналитиков, в январе-ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге реализовано 138 981 автомобиля, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом в минувшем ноябре падение составило сразу 10% к ноябрю 2018 года.

«Более мощное падение последний раз было 38 месяцев назад — в сентябре 2016 года», — отметили эксперты. Несмотря на это, результат ноября стал одним из лучших в уходящем году. Больше машин было продано только в марте.

«При сохранении динамики ноября падение автомобильного рынка по итогам года в Петербурге составит 4%», — заявил гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По итогам 11 месяцев 2019 года рост продаж показали только четыре марки из первой десятки самых продаваемых в городе брендов: KIA (10%), Lada (8%), Mercedes (7%) и Renault (3%). Все остальные — в минусе. Самый большой — 31% — у Ford, ушедшего с российского рынка легковых машин.

Тройка лидеров городского авторынка — KIA, Hyundai, Lada — не только сохранила, но и нарастила свои позиции. Их доля по итогам 11 месяцев составила 37,6% (год назад за этот же период 34,9%).

Среди отдельных моделей автомобилей пока лидирует Hyundai Solaris, но буквально на пятки ему наступает кроссовер Hyundai Creta.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января-ноября 2019 года составила 8,8% (год назад — 8,8%).