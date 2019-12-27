Самара, , 10:40 — REGNUM АвтоВАЗ поднял цены на три модификации Lada XRay. Об этом 27 декабря сообщает портал «Цена Авто».

Стоит отметить, что речь идет о рекомендованных розничных цен без учета акций, спецпредложений и допопций. Так, специалисты сайта заметили, что подорожали три модификации Lada XRay в комплектации Luxe/Prestige. Эти варианты выросли в цене на 3000 рублей.

Стоимость Lada XRay в указанной комплектации с мотором на 1,6 л мощностью 106 «лошадей» с механической коробкой передач теперь составляет 800 900 рублей. Вариант с двигателем объемом 1,8 л, мощность которого равна 122 л. с., идет по цене 825 900 рублей. При этом такой автомобиль также предлагается с МКПП. А вот топовая модификация с «автоматом» будет стоить теперь 850 900 рублей.

Стоимость остальных вариантов XRay не изменилась.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что с 1 января 2020 года АвтоВАЗ поднимет цену на свою продукцию. Связано это повышение цен с ростом ставок утилизационного сбора.

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