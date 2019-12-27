Махачкала, , 10:37 — REGNUM Очистные сооружения построят в городе Дербенте за счет средств федерального бюджета. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Дагестану на эти цели в 2020—2022 годах субсидий в размере 540 млн рублей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем указано, что средства будут выделяться бюджету республики в течение трех лет равными суммами — по 180 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2019 года во время посещения Дагестана президент России Владимир Путин пообещал помочь решить проблемы с очистными сооружениями в Махачкале. Местные жители рассказали главе государства, что старые объекты в столице региона не справляются с нагрузкой, и это приводит к загрязнению Каспийского моря.