Сеул, , 10:32 — REGNUM К марту 2020 года правительство Южной Корее намерено создать рабочую группу и разработать комплекс мер по созданию рабочих мест для граждан в возрасте от 40 до 49 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данное решение было принято 26 декабря в ходе заседания правительства под председательством замминистра стратегии и финансов Ким Ён Бома и замминистра труда Им Со Чжона.

В ходе заседания замминистра стратегии и финансов отметил, что существуют опасения, что спад занятости в данной возрастной группе продолжится из-за ряда факторов, включая демографию, экономику и вялую промышленность. Он также добавил, что разработка и принятие мер необходимы, так как данная категория людей является фундаментом общества и экономики страны.

С января по ноябрь текущего года число занятых людей в возрасте от 40 до 49 лет сократилось на 165 тыс. человек в годовом исчислении. Отмечается, что данный показатель сокращается с ноября 2015 года.