Грозный, , 10:25 — REGNUM В Чечне 26 декабря открылся центр «Мой бизнес». Его создали на базе Государственного унитарного предприятия «Республиканский Бизнес-центр» в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Цель создания центра — оказание поддержки предпринимателей и тех, кто только планирует начать свой бизнес. На базе центра они смогут получить консультации и юридические и бухгалтерские услуги в режиме «одного окна». Здесь же будут проводиться мастер-классы, оказываться помощь в бизнес-планировании.

Как отметили в ходе торжественной церемонии открытия центра представители органов власти республики, в Чечне для поддержки малого и среднего бизнеса, а также привлечения инвестиций в экономику региона были созданы Центр поддержки экспорта, Региональный Центр Инжиниринга, Центр народно-художественных промыслов.

Для субъектов малого предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, было оказано более 2300 услуг, в том числе в виде консультаций, проведения семинаров и конференций, а также маркетинговых услуг.