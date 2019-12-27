Москва, , 10:18 — REGNUM На Московской бирже 26 декабря наблюдалось коррекционное восстановление основных валют против рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«После достижения минимальных значений с мая 2018 г. и курс доллара США и курс евро отыграли все утренние потери и резко выросли, завершив день около уровней 62,14 руб. и 69,00 руб. соответственно.

Основными факторами ослабления рубля выступили фиксация прибыли перед новогодними выходными и относительно низкая ликвидность рынка.

Сегодня, 27 декабря, наметившиеся тенденции могут продолжиться. В ближайшие дни превалирующим диапазоном для доллара США будет 62,00 — 63,75 руб. для евро — 68,50 — 70,25 руб.

Продолжающийся рост цены на нефть может сдержать коррекционное ослабление рубля, но небольшое ослабление российской валюты вполне вероятно.

Сегодня можно ожидать рост курса доллара к уровню 62,50 руб., евро может восстановиться до отметки 69,50 руб.», — считает эксперт.

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