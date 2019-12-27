Москва, , 10:02 — REGNUM По итогам 2019 года доля приобретенных в кредит автомобилей компании Suzuki в России составила 37% от всех проданных машин японской марки. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Сообщается, в сентябре 2019 года в России заработала новая программа «Семейный автомобиль SUZUKI», которая предназначена для семей, где есть двое и более несовершеннолетних детей. Программа распространяется на бестселлер Suzuki — кроссовер Vitara, а также на кроссовер SX4. Стоит отметить, что Vitara является одним из самых лучшим автомобилей по проходимости в своем классе.

Также действует программа «СУЗУКИ ФИНАНС», предусматривающая покупку SX4 c выгодой до 260 тыс. рублей.

Напомним, Suzuki планирует увеличить в 2019 году продажу своих автомобилей в России на 25%. Что в численном выражении будет составлять 7600 экземпляров.

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