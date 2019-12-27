Ташкент, , 09:39 — REGNUM Совокупный внешний долг Узбекистана по состоянию на 1 октября 2019 года составил $21,5 млрд, что на 24% больше, чем в начале года, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

Отмечается, что тенденция роста внешнего долга сохранится до конца 2019 года. В Центробанке пояснили, что внешний долг растет в связи с финансированием государственных программ развития отраслей экономики.

За отчетный период государственная задолженность выросла на $3,7 млрд, рост долга частного сектора составил $494,4 млн. Выплаты за основную часть госдолга и проценты составили $345,8 млн и $207,6 млн соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2019 года объем совокупного внешнего долга Узбекистана составил $20,7 млрд, что на 20% больше, чем в начале года.

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