Пекин, , 09:38 — REGNUM Международный аэропорт «Байюнь» в провинции Гуанчжоу на юге Китая примет 90 млн пассажиров в 2025 году по завершению строительства третьей фазы расширения, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Третья фаза расширения включает в себя строительство четвертой и пятой взлетно-посадочных полос и третьего терминала, сообщили в комитете управления Экономической зоной аэропорта Гуанчжоу.

К 2025 году 30% принятых пассажиров аэропортом будут международными, в то время как годовой почтовый и грузовой оборот аэропорта достигнет 3 млн тонн.

По данным на середину декабря текущего года аэропорт принял более 70 млн пассажиров, что является важным результатом на пути превращения аэропорта в крупный региональный транспортный хаб. В аэропорте действует 300 воздушных маршрутов, связывающих Гуанчжоу с 230 точками по всей планете.