Тбилиси, , 09:39 — REGNUM Всем в Грузии необходимо привыкать платить налоги. Такое заявление сделала 26 декабря министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, комментируя ситуацию с наложением минфином инкассо на счета трех грузинских телеканалов, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Это инкассо, насколько я знаю, вызвано выполнением с опозданием или невыполнением текущих обязательств. Все мы должны привыкнуть платить налоги, будь то телевидение, предприятие, мелкое предприятие или любая другая организация и компания. В этом нет ничего необычного, поскольку налоги должны платить все», — прокомментировала Турнава действия своего ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, министерство финансов Грузии 24 декабря предупредило каналы о накопившейся у них задолженности по налогам с 1 октября и предупредило о том, что будут предприняты меры. 25 декабря на счета телекомпаний «Кавкасия», «ТВ Пирвели» и «Рустави 2» были выписаны инкассовые представления, которые обязывают банки, все денежные средства, поступающие на счета, отправлять на погашение налогов.

На действия минфина в оппозиционной среде отозвались критически. У ряда каналов за многие года накопились многомиллионные долги по налогам, это стало поводом для заявлений, что началось преследование каналов «Кавкасия» и «ТВ Пирвели».

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