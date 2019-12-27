Москва, , 09:37 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск с требованием признания банкротом ООО «Мечел-Транс» — «дочернюю» компанию крупного металлургического холдинга «Мечел». Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан челябинским ООО Консалтинговая компания «Лигал Эксперт» 26 декабря 2019 года. Сумма претензий неизвестна.

В этот же день к «Мечел-Транс» гражданский иск подало ОАО «Российские железные дороги». Он пока не принят к производству, а сумма претензий составляет 364 149,96 рубля.

Напомним, ранее данная компания получила иск «о взыскании 616 577 995 руб. 46 коп. долга, 29 538 212 руб. 98 коп. пени по договору №Р-052/18 от 01.05.2018 года» от компании «Титан». Слушания по спору назначены на 27 января 2020 года.

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