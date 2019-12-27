Москва, 27 декабря 2019, 09:37 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск с требованием признания банкротом ООО «Мечел-Транс» — «дочернюю» компанию крупного металлургического холдинга «Мечел». Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск был подан челябинским ООО Консалтинговая компания «Лигал Эксперт» 26 декабря 2019 года. Сумма претензий неизвестна.
В этот же день к «Мечел-Транс» гражданский иск подало ОАО «Российские железные дороги». Он пока не принят к производству, а сумма претензий составляет 364 149,96 рубля.
Напомним, ранее данная компания получила иск «о взыскании 616 577 995 руб. 46 коп. долга, 29 538 212 руб. 98 коп. пени по договору №Р-052/18
Для справки: единственным владельцем ООО «Мечел-Транс», созданного в ноябре 2001 года, является крупная металлургическая компания «Мечел». Уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей. У общества также есть доли в «Порт Мечел-Темрюк» и «Порт Мечел-Ванино».