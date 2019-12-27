Орел, , 09:36 — REGNUM В пяти районах Орловской области — Урицком, Сосковском, Шаблыкинском, Знаменском, Хотынецком — прекращён вывоз мусора из-за долгов регионального оператора с 26 декабря, об этом ИА REGNUM сообщили в компании-перевозчике ООО «Экоград».

Представители «Экограда» объяснили решение накопившимися долгами — услуги перевозчика, отметили в компании, не оплачиваются с июля.

«Соответствующее уведомление направлено региональному оператору «Зеленая роща» и в департамент ТЭК и ЖКХ Орловской области», — уточнили в ООО «Экоград».

Отметим, что в начале декабря компания «Русресурс» также предупредила о прекращении работы в нескольких районах области из-за долгов регоператора, тогда проблему удалось решить.