Кемерово, , 09:30 — REGNUM В трёх городах Кемеровской области начал действовать особый режим для промышленных предприятий. Неблагоприятная погода, способствующая накоплению вредных примесей в атмосфере, установилась в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске.

«В Кузбассе резкое похолодание и безветрие создали условия, при которых в атмосфере практически не рассеиваются выбросы от промышленных предприятий. Загрязняющие вещества скапливаются и могут навредить здоровью кузбассовцев», — передаёт портал vse42.ru.

Режим «чёрного неба» в трёх городах действует с вечера 26 декабря. По данным синоптиков, безветренная погода сохранится в регионе ещё несколько дней.

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