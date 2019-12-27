Москва, , 09:28 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов на заседании Госсовета, которое провел президент России Владимир Путин, представил предложения по развитию льноводства. Об этом ИА REGNUMообщили в правительстве республики.

Бречалов отметил, что регион в этом году изменил традиционный подход в этой сфере, заменив кластеризацию на кооперацию. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» два удмуртских предприятия получили поддержку, что позволило переоснастить технологическую цепочку.

«На выходе — высоко маржинальная льняная продукция с прогнозной рентабельностью более 20%. При этом проблем со сбытом, а особенно с экспортом — нет. Кроме того, с точки зрения экономической эффективности рубль вложений при нашем решении позволяет возвращать два рубля в экономику территории», — подчеркнул Бречалов.

По его мнению, поддержка льноводческих предприятий должна быть системной, необходимо формировать региональные кооперативные кластеры, которые будут обеспечены конкурентоспособными технико-технологическими решениями в области производства и переработки льна.

Глава Удмуртии обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность создания таких кластеров, республика при этом готова выступить пилотным регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Удмуртии на мощностях Шарканского льнозавода начали производство котонизированного льноволокна. Для этого в Китае было закуплено оборудование, которое позволит производить 720 тонн котонизированного волокна, а затем реализовать его при средней рыночной цене в 2,2 доллара США за кг. Такой лен может использоваться в химической промышленности, машиностроении, строительной отрасли и в производстве медицинской и технической ваты.

В республике готовится к запуску уже вторая линия по производству котонизированного льноволокна, которая заработает до конца года в Юкаменском районе республики.