Хабаровск, , 09:37 — REGNUM Более, чем в два раза увеличат инвестиции на Дальневосточной магистрали в 2020 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ДВЖД.

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«Руководство ОАО РЖД ориентируется на опережающее развитие Восточного полигона и ставит перед ДВЖД перспективные задачи», — сообщил начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.

До 2025 года будет продолжаться модернизация БАМа и Транссиба, предусматривающая прокладку вторых путей и электрификацию участка Волочаевка — Советская Гавань, строительство станций и разъездов в Тындинском регионе, развитие инфраструктуры на подходах к морским портам.

Николай Маклыгин «В 2020 году предстоит произвести значительное обновление подвижного состава. До конца года более 200 принципиально новых, инновационных пассажирских вагонов будут введены в состав 15 поездов сообщением Владивосток — Москва, а освободившимися вагонами укомплектуют поезда регионального значения».

Также на ДВЖД в ближайшее время будет введён в эксплуатацию новый локомотив — магистральный грузовой тепловоз с электрической передачей переменно постоянного тока с поосным регулированием силы тяги.

Как сообщало ИА REGNUM, вторую ветку БАМа построят пять бригад Минобороны. Об этом на коллегии министерства доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу.