Москва, , 09:21 — REGNUM Более 6 млрд рублей потратили жители России на смартфоны и ноутбуки, купленные к Новому году через интернет. Данные соответствующего исследования приводят платежная система Qiwi и ретейлер «Связной».

Со 1 по 15 декабря 2019 года 4,4 млрд рублей было потрачено на покупку в онлайн-магазинах 200 тыс. смартфонов и ещё 1,7 млрд рублей — на 41 тыс. ноутбуков. Смартфон стоил в среднем 22 тыс. рублей, а ноутбук — 39 тыс. рублей.

По количеству самыми популярными смартфонами оказались Redmi 7A, однако на устройства Apple iPhone 11 было потрачено больше денег. Ноутбук Lenovo IdeaPad оказался лидером по количеству проданных экземпляров и по деньгам.

Кроме того, российские покупатели потратили 600 млн рублей на 150 тыс. гарнитур, которые обошлись в среднем в 4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, самой востребованной моделью смартфона в 2019 году в России стал Galaxy A50 от Samsung.

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