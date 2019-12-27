Углегорск, Сахалинская область, , 09:18 — REGNUM В Углегорске Сахалинской области впервые за несколько десятков лет отпраздновали новоселье 40 семей. О счастливом событии 27 декабря сообщила газета «Углегорские новости».

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Десятки семей переехали из аварийных и ветхих бараков в новые квартиры. Но новоселье отмечали не только в райцентре Углегорске, но и в двух близлежащих сёлах — Орлово и Никольское. Там семьи, жившие в аварийном фонде, также получили ключи от новых квартир.

Жилищный фонд Углегорска пополнился десятью однокомнатными, десятью трехкомнатными и двадцатью двухкомнатными квартирами.

Впервые за 25 лет в Углегорске праздновали десятки новоселий. В 2020 году новоселья продолжатся — планируется сдать в эксплуатацию ещё три многоквартирных домах в рамках программы расселения аварийного и ветхого фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи семей на Камчатке живут без коммунальных удобств. Губернатор региона Владимир Илюхин сообщил, что льготная ипотека под 2% камчатцам не светит, поскольку на полуострове строительство слишком затратно. Новостроек на Камчатке почти нет.