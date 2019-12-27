Тбилиси, , 09:01 — REGNUM Политические процессы, происходящие в Грузии в 2019 году, негативно повлияли на курс лари и уровень инфляции в стране. Данное утверждение сделала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, выступая 25 декабря на телеканале «Палитраньюс».

"Какая-то часть потребительских продуктов, особенно импортных продуктов, подорожала. На это оказали негативное влияние колебания лари и происходящие в регионе процессы. Следует сказать и то, что этому в большой степени способствовали также политические процессы. Мы ясно видели, как отражалась нестабильность на курсе лари», — заявила Турнава.

Она также отметила, что грузинское правительство и Нацбанк сработали эффективно, и курс национальной валюты стал стабилизироваться. Министр сделала прогноз, что в будущем году инфляция вернется к нормальным показателям.

Как передавало ИА REGNUM, в 2019 году в течение длительного времени Грузию сотрясали протесты. Начались они в июне в связи с участием российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента, а заседание велось на русском языке.

Правительству удалось договориться с протестующими, пообещав в качестве уступки выборную реформу, предусматривающую отказ от выбора депутатов по мажоритарным округам. Но голосование по законопроекту, который предусматривал нововведения, провалилось из-за того, что часть мажоритарщиков правящей партии «Грузинская мечта» не проголосовали «за». В результате оппозиция начала вторую волну протестов.

Стоит отметить, оппозиция пообещала возобновить акции в январе 2020 года.

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