Советская Гавань, Хабаровский край, , 08:54 — REGNUM Новый морской специализированный комплекс по перевалке сжиженного углеводородного газа построит резидент свободного порта компания «Ремсталь» в Советской Гавани Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу компании.

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АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заключило соглашение об инвестиционной деятельности с ООО «Компания Ремсталь», планирующим строительство транспортно-перегрузочного комплекса по перевалке сжиженного углеводородного газа (СУГ). Стоимость проекта 7,6 млрд рублей. Он будет реализован в рамках территории свободного порта в Советской-Гаванском районе.

«На новом предприятии будет создано 211 новый современных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе «Компании Ремсталь».

Комплекс создаётся для обеспечения перевалки грузопотоков СУГ (пропана, бутана, смеси пропан-бутана технического) из Восточной Сибири и Дальнего Востока в страны АТР. Кроме строительства нового морского портового комплекса, резидент намерен развивать железнодорожную инфраструктуру общего пользования станции Советская Гавань-Город, а также построить волоконно-оптические линии связи.

Как сообщало ИА REGNUM, на морском побережье Хабаровского края, в морском порту Ванино стремительно развивается портовая инфраструктура, работают и строятся новые порты. Крупнейший в регионе угольный терминал СУЭК — АО «Дальтрансуголь» приступил к строительству третьей очереди с выходом на мощность в 40 млн грузов в год. Там же завершается строительство нового морского перевалочного комплекса ООО «ВаниноТрансУголь» компании «Колмар», о намерении построить новый терминал по перевалке глинозема заявила компания «РУСАЛ», а также ТЭПК Руслана Байсарова. Всего резидентами свободного порта в Ванино стали 14 компаний. Почти все они намерены реализовывать проекты, связанные с портовой деятельностью.