Сеул, , 08:22 — REGNUM В декабре 2019 года в Южной Корее зафиксировали спад потребительских настроений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в декабре индекс потребительских настроений составил 100,4 пункта, что на 0,5 пункта меньше по сравнению с ноябрем текущего года.

Известно, что данный показатель падал на протяжении четырех месяцев подряд до сентября 2019 года. В сентябре индекс потребительских настроений составил 96,9 пункта, в октябре — 98,6 пункта, в ноябре — 100,9 пункта.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущее страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.