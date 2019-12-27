Мосальск, Калужская область, , 19:12 — REGNUM Торжественный пуск газа состоялся в деревне Никиткино Мосальского района, где сдан уличный газопровод, построенный в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». На эти цели из бюджета всех уровней было выделено 1 млн 370 тысяч рублей. Строительство межпоселкового газопровода протяженность — 18,3 км. «Савино — Сельцо — Кольцово — Никиткино — Зюзино — Посконь — Теплищево» осуществляет ПАО «Газпром», сообщили 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Торжественный пуск газа состоялся в деревне Никиткино Мосальского района, где сдан уличный газопровод Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

В настоящее время в деревне Никиткино уже газифицировано 21 домовладение, еще в 24 домах монтируют оборудование. Всего природным газом будет обеспечено более 100 домов. Кроме того, в 2019 году в Мосальском районе построены уличные газопроводы в деревнях Покровское и Чертень, общей протяженностью 3,6 км. На их строительство было выделено около 3 млн рублей.

Поздравляя жителей Никиткино с радостным событием, министр сельского хозяйства региона Леонид Громов заявил, о том, что в 2020 году в Калужской области стартует новая государственная программа, которая предусматривает комплексное развитие сельских территорий.

«Это даст возможность не только продолжить газификацию наших деревень и сёл, но и обеспечить территории всеми возможными видами инженерных коммуникаций, социальными объектами, сделать калужское село еще более привлекательным для комфортного проживания и развития малого аграрного бизнеса», — сказал калужский министр.

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