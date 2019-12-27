Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Весной 2020 года дилеры компании Ford начнут приём заявок на плагин-гибридный кроссовер Escape PHEV 2020. Об этом сообщается на сайте CarsDirect.

Стоимость самой дешёвой версии новинки с запасом хода на электротяге более 50 км будет начинаться от 34 235 долларов (около 2,1 млн рублей).

Ожидается, что варианты комплектации Escape PHEV 2020 модельного года не изменятся, оставшись такими же, как и у бензинового предшественника.

Таким образом, электрокар базового варианта будет «обут» во всё те же алюминиевые диски, а также иметь светодиодные передние фонари, информационно-развлекательную систему SYNC3, электроподогрев передних кресел и множество других функций.

Более дорогая версия SEL получит электрический привод задней двери, рейлинги на крыше, противотуманные фонари, спортивные кресла и дистанционный запуск мотора.

Следующая комплектация — Titanium. Она предполагает премиальную аудиосистему Bang & Olufsen, беспроводную зарядку, кожаную обивку салона и сенсорный экран на передней панели размером 12,3 дюйма.

Ранее компания Ford заявила, что в 2020 году стартует производство рамного внедорожника Ford Expedition со специальным внедорожным пакетом опций FX4 off-road package. Пакет был создан на основе пожеланий потребителей.

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