Иваново, , 07:56 — REGNUM Арбитражный суд Ивановской области 4 февраля 2020 года начнёт рассмотрение иска АО «Костромская верфь», где в декабре 2019 года рабочие заявили о забастовке. Иск подан к лишившемуся лицензии ивановскому «Кранбанку». Спор заключается в изменении условий кредитования, которые были откорректированы банком в одностороннем порядке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

АО «Костромская верфь», которое производит крупнотоннажные баржи, буксиры-толкачи, нефтеналивные танкеры смешанного плавания, обратилось с иском 1 ноября 2019 года.

«Акционерное общество «Костромская верфь» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к акционерному обществу «Кранбанк» о признании незаконным одностороннее изменение АО «Кранбанк» условий кредитного договора от 25.12.2017 года №134−17 путём изменения даты погашения кредита, о признании незаконным действия АО «Кранбанк» по одностороннему изменению процентной ставки по кредитному договору от 25.12.2017 №134−17», — отмечается в определении суда.

Истец требовал наложить обеспечительные меры в виде запрета обращать взыскание на заложенное по кредиту движимое, недвижимое имущество и ценные бумаги. Суд отклонил ходатайство, не найдя оснований для его удовлетворения.

«Кранбанк» лишился лицензии 13 декабря 2019 года и сегодня находится под управлением временной администрации.

Напомним, в середине декабря 2019 года стало известно о забастовке части коллектива верфи в связи с задолженностью по зарплате. Руководство АО тогда отмечало, что задержка связана с реорганизацией и обещало выплатить долг.