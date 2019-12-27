Иваново, 27 декабря 2019, 07:56 — REGNUM Арбитражный суд Ивановской области 4 февраля 2020 года начнёт рассмотрение иска АО «Костромская верфь», где в декабре 2019 года рабочие заявили о забастовке. Иск подан к лишившемуся лицензии ивановскому «Кранбанку». Спор заключается в изменении условий кредитования, которые были откорректированы банком в одностороннем порядке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
АО «Костромская верфь», которое производит крупнотоннажные баржи, буксиры-толкачи, нефтеналивные танкеры смешанного плавания, обратилось с иском 1 ноября 2019 года.
Истец требовал наложить обеспечительные меры в виде запрета обращать взыскание на заложенное по кредиту движимое, недвижимое имущество и ценные бумаги. Суд отклонил ходатайство, не найдя оснований для его удовлетворения.
«Кранбанк» лишился лицензии 13 декабря 2019 года и сегодня находится под управлением временной администрации.
Напомним, в середине декабря 2019 года стало известно о забастовке части коллектива верфи в связи с задолженностью по зарплате. Руководство АО тогда отмечало, что задержка связана с реорганизацией и обещало выплатить долг.