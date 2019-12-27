Тамбов, , 07:15 — REGNUM В Тамбовской области в этом году поставлен рекорд по строительству дорог, переданы дольщикам ключи от четырех достроенных проблемных домов и ожидается рост жилищного строительства на 8,5%, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Новое жильё в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Строительная отрасль Тамбовщины вносит значительный вклад в рост экономики, помогает модернизации социальной сферы и во многом определяет развитие региона. К 2024 году Тамбовская область, по планам Минстроя, должна ввести в эксплуатацию более 6 млн кв. м жилья. Главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным поставлена задача формирования рынка доступного жилья для семей с различным уровнем дохода, а следовательно, прогнозируется увеличение объёмов строительства жилья, в том числе экономического класса.

В этом году, по итогам десяти месяцев, введено в эксплуатацию почти 550 тыс. кв. м жилья, что на 13% выше аналогичного периода прошлого года. В целом по итогам 2019 года в рамках государственной региональной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тамбовской области» планируется обеспечить ввод 932 тыс. кв. м жилья с ростом к прошлому году на 8,5%.

В планах на следующий год — строительство 1 млн кв. м жилья, что больше уровня текущего года на 11,4%.

Жилье по карте

В целях реализации столь масштабных планов управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области разработало дорожную карту. На её основе к 2024 году в «Новом Тамбове» будет возведено около 370 тыс. кв.м. жилья. «Новый Тамбов» — это огромная территория на севере города, которая объединяет все строящиеся микрорайоны. В дорожной карте распланированы новые микрорайоны на 172 и 50 га, прилегающие к микрорайону Телецентр. До 2024 года здесь построят около 80 объектов, из которых 52 — жилые дома. Также в этом районе планируется возвести современную школу по аналогии с уже созданной «Школой Сколково-Тамбов», два детских сада, поликлинику, ветеринарную станцию, ряд крупных торговых центров и подземные парковки.

«Новые микрорайоны должны быть безопасными для детей, интересными для молодежи, комфортными для людей среднего и старшего поколения, чтобы все здесь чувствовали себя уютно», — считает Александр Никитин.

Инвестором освоения этой территории и одновременно ее застройщиком выступает Агентство ипотечного жилищного кредитования Тамбовской области (АИЖК), которое заключило договор с комитетом по имуществу администрации города на аренду земельного участка площадью 39 га в микрорайоне Телецентр. АИЖК создает здесь технические условия для строительных компаний и передает им право аренды для дальнейшего строительства, прокладывает необходимые коммуникации — системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.

Дольщикам в помощь

По каждому проблемному многоквартирному дому, который по какой-либо причине оказался недостроенным в запланированные сроки, по любому изменению ситуации все обстоятельства докладываются лично губернатору Александру Никитину. Благодаря его внимательному отношению к теме обманутых дольщиков для них за последние два года удалось сделать многое. Учитывая социальную значимость проблемы, в процессе переговоров со всеми заинтересованными сторонами — от дольщиков до застройщиков — принимали постоянное участие первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов и вице-губернатор Арсен Габуев.

Для восстановления прав пострадавших граждан в регионе была разработана «дорожная карта». Это план-график, предусматривающий меры законодательного, организационного и финансового характера. В 2017 году создано ООО «АИЖК Строй», а в октябре 2019 года региональный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. В государственной программе области ежегодно предусматриваются средства, необходимые для реализации мероприятий по защите прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства. Привлекаются новые инвесторы, подрядчики, застройщики, которые достраивают проблемные дома. В областном законодательстве для них прописаны определенные виды государственной поддержки. Среди них — льготы по арендной плате за земельные участки и подключение проблемных объектов к сетям инженерной инфраструктуры за счет бюджетных средств.

Льготы полагаются также наиболее пострадавшим. Отдельным льготным категориям граждан — участникам долевого строительства предусмотрены единовременные денежные выплаты. Всем участникам долевого строительства оказывается бесплатная юридическая помощь по госпрограмме.

Ключи вручаются

За последние три года на достройку проблемных домов было направлено более 700 млн рублей, в том числе из регионального бюджета более 475 млн рублей, из внебюджетных источников — более 225 млн рублей. 2019 год стал особенным: средств на эти цели было выделено больше, чем за два предыдущих года вместе взятых. Более 123 млн рублей областные власти привлекли из внебюджетных источников финансирования. Из бюджета области на эти цели направлено 212 млн рублей. Дополнительно планируется потратить 43 млн рублей на финансирование деятельности регионального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства по достройке проблемных объектов. В целом по итогам 2019 года на достройку проблемных объектов пойдет рекордная для региона сумма — около 380 млн рублей.

Найдены новые инвесторы и подрядные организации, которые приняли участие в строительстве этих домов, в том числе за счет собственных средств. Это ООО «Первая строительная компания», ООО «Строительная компания Жупиков», ООО «Газсантехэлектромонтаж», ООО «ЭнергоСтройКомплект», ООО «Западстрой». ООО «АИЖК Строй» участвовало в финансировании и достройке шести проблемных объектов, в одном из которых взяла на себя право оперативного управления.

За 10 месяцев 2019 года достроены и введены в эксплуатацию три проблемных многоквартирных жилых дома, расположенных в Тамбове по адресам Сенько, 9а и Интернациональная, 69а (корпусы 2 и 3). В результате удовлетворены требования 221 человека. 30 декабря планируется к вводу в эксплуатацию еще один жилой дом в Тамбове, гражданам будут переданы 79 квартир. В целом в 2019 году удалось решить проблемы 300 семей.

В Тамбове имеются и проблемные дома, достройка которых признана нецелесообразной. Следовательно, прорабатываются варианты расселения граждан в другие объекты, строительство которых осуществляется с участием ООО «АИЖК Строй» и АО «АИЖК Тамбовской области», 100% доли уставного капитала которых принадлежит региону.

С июля 2019 года у субъектов РФ появилась возможность получения софинансирования из федерального бюджета на мероприятия по завершению строительства проблемных объектов долевого строительства. Этим оперативно воспользовались региональные власти. В октябре этого года тамбовский губернатор Александр Никитин и генеральный директор публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» Олег Говорун подписали соглашение о софинансировании завершения строительства трех проблемных объектов (по улицам Московская, 30а, К. Маркса, 3 корпус 3 и Коммунальная, 72а). В планах — привлечь на достройку этих объектов средств на сумму более 500 млн рублей.

Километры вдаль

Тамбовская область в полном объеме выполнила обязательства этого года по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», причем раньше запланированного срока. В целом на ремонт дорог в рамках нацпроекта в 2019 году затратили 613 млн рублей из федерального бюджета, 59 млн рублей из областного бюджета и почти 5 млн рублей местных средств.

В результате приведены в нормативное состояние 32,4 км дорог, из которых 16,6 км — автодороги регионального значения и 15,8 км — автодороги Тамбова. В перечень отремонтированных объектов также вошли два участка региональных дорог протяженностью почти 17 километров — с 3-го по 13-й километр трассы Тамбов — Шацк и с 5-го по 12-й километр трассы Моршанск — Пичаево, а также участки на девяти улицах областного центра.

«Наш регион в пятерке лучших по реализации нацпроекта. Это очень важно, и это заслуженная оценка, потому что вложено много труда всех, кто участвовал в этой работе — и дорожников, и общественников, которые следили за качеством работ. Все сработали четко и синхронно», — уверен вице-губернатор Арсен Габуев.

В областном центре в работы по нацпроекту были включены магистральные улицы, обеспечивающие связь между жилыми районами. Проведено фрезерование дорожного полотна, устройство выравнивающего и верхнего слоев, замена бортового камня, ремонт технических и пешеходных тротуаров, нанесение горизонтальной разметки.

Для повышения безопасности участников движения установлены новые знаки, пешеходные ограждения, пять светофоров, а также нанесена разметка из прочного термопластика. Для увеличения срока эксплуатации дорог верхний слой выполнен из асфальтобетона, который отличается высокой износостойкостью и повышенным сроком эксплуатации. При строительстве дорог на каждом этапе был организован усиленный контроль над качеством работ.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет действовать до 2024 года. Общее финансирование регионального проекта в Тамбовской области составит почти 3,8 млрд рублей, из которых 500 млн рублей — средства областного бюджета. В целом запланировано выполнение работ по ремонту автодорог общей протяженностью 221,9 км. Будет приведено в порядок 138,4 км дорог регионального значения и 83,5 км автодорог местного значения.