Кострома, , 05:50 — REGNUM Сенатор от Костромской области Николай Журавлев, занимающий должность вице-спикера Совета Федерации, предложил президенту России Владимиру Путину сделать меры господдержки приоритетных отраслей экономики долгосрочными и непрерывными, — сообщает ТРК «Кострома».

Сенатор на встрече Путина с парламентариями отметил, что в отрасли производства автозапчастей и сельскохозяйственной техники правила получения господдержки постоянно меняются. Колеблются объемы финансирования, критерии получения субсидий изменяются каждый год. Все это не дает предприятиям строить реальные перспективы на будущее.

Николай Журавлев предложил определять единые меры господдержки на 5−10 лет. Глава государства предложение костромского сенатора поддержал.