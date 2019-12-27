Якутск, , 05:32 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в заседании Государственного совета при президенте РФ Владимире Путине, где обсуждалось состояние сельскохозяйственного производства и развития сёл страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Президентом Владимиром Путиным поставлена задача не ограничиваться только развитием сельхозпроизводства, а охватывать и спектр вопросов социально-экономического развития сельских территорий в целом, повышать привлекательность сёл для жизни и работы», — прокомментировал итоги Госсовета Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что для властей Якутии ключевым приоритетом всегда было качественное улучшение уровня жизни людей в сёлах.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии определил основные направления в сельском хозяйстве республики — обеспечить население сельхозпродуктами местного производства: молоком, мясом, картофелем, овощами и яйцам.