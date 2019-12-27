Благовещенск, , 04:57 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в работе Госсовета, который в Кремле провёл президент РФ Владимир Путин. На заседании обсуждали вопросы эффективного сельскохозяйственного производства, развития сельских территорий, комфортной среды и условий для повышения благосостояния людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Проделана большая работа с Министерством сельского хозяйства РФ. Все наши предложения учтены. Так, субсидирование тарифов на перевозку экспортной сельхозпродукции до портов Дальнего Востока и таможенных пунктов пропуска, компенсация транспортных расходов на доставку техники и удобрений», — цитирует губернатора пресс-служба.

Василий Орлов акцентировал, что к Госсовету было всё выполнено, в том числе получены 3,9 млрд рублей из резервного фонда РФ для выплаты компенсации ущерба сельхозпроизводителям в 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря Владимир Путин провёл заседание Госсовета, посвященное аграрной политике в стране.