Казань, , 02:57 — REGNUM Федеральное казённое учреждение «Волго-Вятскуправтодор» обжаловало своё привлечение к административной ответственности и штраф на 300 тыс. рублей. Ранее этого заказчика по госконтракту на строительство и реконструкцию участка трассы М-7 «Волга» к ответу привлекло Приволжское управление Ростехнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В основу спора легли работы по строительству и реконструкции автодороги «М-7 «Волга» — от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Строительство моста через реку Сура на км 582+300 автомобильной дороги М-7 «Волга» — от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, Чувашская Республика (1-я очередь строительства). Этап 2В». ФКУ выступает по проекту государственным заказчиком, а исполнителем-подрядчиком на основании госконтракта от июня 2018 года является ПАО «Мостотрест».

В апреле-мае 2019 года в отношении объекта провели проверку на местности и выявили «нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности, проектной документации, обязательных требований» — «применяемые для пролётных строений железобетонные балки таврового сечения Б3300.120.149-К-К90 длиной 33 метра с предварительно напрягаемой арматурой не соответствуют балкам, предусмотренным проектной документацией». Был составлен протокол и ФКУ оштрафовали на 300 тыс. рублей. Последнее с этим не согласилось и оспорило постановление в суде.

Суд в итоге отметил, что ФКУ «обоснованно привлечено к административной ответственности только за одно нарушение», а «остальные нарушения допущены генеральным подрядчиком». В свете незначительности допущенного нарушения и отсутствии «существенной угрозы охраняемым общественным отношениям» штраф в отношении федерального учреждения отменили.