Казань, , 02:28 — REGNUM Арбитражный суд Татарии оставил до 28 января 2020 год без движения заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» — конкурсного управляющего обанкроченного более двух лет назад «Татфондбанка». Из-за недочётов, имеющихся в документе, вопрос привлечения к финансовой ответственности 11 бывших топ-менеджеров банка затягивается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среди тех, с кого агентство потребовало 141 390 124 000 рублей есть и бывший глава правления Роберт Мусин. Оставление без движения претензий к «Мусину Роберту Ренатовичу, Мингазетдинову Ильдусу Анваровичу, Тагировой Наиле Шавкатовне, Насырову Рамилю Ильгизовичу, Мерзлякову Вадиму Александровичу, Мещанову Сергею Викторовичу, Якушкиной Розе Николаевне, Долотину Ренату Рафаэлевичу, Загидуллину Марату Рашидовичу, Хакимову Рустаму Ринатовичу, Фаттаховой Гузель Ильясовне по обязательствам ПАО «Татфонбанк»» суд обосновал тем, что АСВ не приложило подтверждения «извещения ответчиков по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности». Помимо этого, не приложен документ о высшем юридическом образовании лица, подписавшего заявление, а также не приложены доказательства опубликования сведений о подаче заявления.

Напомним, доля республики в некогда крупнейшем банке Поволжья составляла около 40%, но это не спасло его от отзыва лицензии в марте 2017 года и банкротства в апреле. Претензии к финансовому состоянию банка имелись уже осенью 2016 года, а временная администрация была введена в середине декабря. На сегодня банк — банкрот, как и его бывший председатель правления Роберт Мусин. Последний также проходит фигурантом уголовного дела с многомиллиардным ущербом. У ТФБ — свыше 18 тыс. кредиторов, чьи претензии уже превысили 168 млрд рублей.

Бывшим топ-менеджерам «Татфондбанка» выставили многомиллиардный счёт