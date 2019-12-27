Казань, , 01:09 — REGNUM По итогам января-ноября 2019 года показатель собираемости платежей за услугу обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами) в Татарии составил 89%. Об этом заявил глава минстроя, архитекторы и ЖКХ республики Ильдус Насыров, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Он уточнил, что показатель собираемости платежей с населения составляет 89,9%, прочие потребители оплатили 86,3% выставленных счетов.

В целом собираемость платежей за все жилищно-коммунальные услуги в республике составляет 98%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года Татария, как и многие регионы России, перешла на новый формат обращения с отходами. «Мусорная» реформа привела к разделению республики на две зоны, которые были переданы региональным операторам — ООО «УК «ПЖКХ» (западная зона) и ООО «Гринта» (восточная зона). Соглашения с ними заключены на десять лет. После старта новых правил изменились тарифы для потребителей: тариф по многоквартирным домам — 71,95 рубля, по индивидуальным жилым строениям — 78,05 рубля. В регионе ежегодно образуется 1,163 млн тонн, или 12 млн 443 тыс. кубометров твёрдых коммунальных отходов.