Рига, , 00:02 — REGNUM Председатель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш прокомментировал результаты работы в разных отраслях экономики страны, пишет портал LSM.

Он обратил внимание, что уже седьмой год подряд на 20% растёт объём экспорта в сфере информационных технологий и программирования. В будущем эта сфера должна стать локомотивом всей экономики.

Отрасли транзита и финансов испытывают существенное падение. Негативное влияние оказывает и отрицательная демография. При этом в Латвии удалось поддержать внутренний спрос.

Не совсем удачно сложился 2019 для деревообработки. Флагман отрасли компания Latvijas finieris, на которой трудоустроено 2000 человек закончит год с меньшей, чем в 2018 году прибылью. Только 5% продукции компании поступает на внутренний рынок. Остальное экспортируется в Азию, Северную Америку и Европу.

Удачным сложился год для производителей зерна. Был собран рекордный, 3 млн тонн, урожай. Латвия производит в пять раз больше зерна, чем ей необходимо. Экспорт осуществляется в страны Африки, на Ближний Восток, Саудовскую Аравию, большие потребители латвийского зерна находятся в регионе Средиземного моря и Испании.

Латвийская торгово-промышленная палата ожидает в 2020 году более медленного роста экономики, но при этом не видит причин для кризиса. Янис Эндзиньш подтвердил, что зарплата в этом году росла быстрее производительности. Тем не менее портфель кредитов для частных лиц и предприятий подрос на 5%, вклады в латвийских банках на 25%

Рост ВВП замедлился до 2,4% уже в этом году. Хорошая новость состоит в том, что Brexit определённо произойдёт. Сильное влияние в 2020 окажут отношения США и Китая, а также общая ситуация в самом Евросоюзе.