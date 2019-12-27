Рига, , 00:00 — REGNUM Служба Государственных Доходов (СГД) Латвии за первые 9 месяцев этого года, проведя 665 проверок, зафиксировала 533 случая нарушений правил торговли, сообщил портал tvnet.lv.

Чаще всего нарушались правила учёта и регистрации товаров, всего 184 случая. Далее следуют несовпадения сумм пробиваемых кассовым аппаратом и напечатанным на чеках — 144, а также неверное ведение кассовых журналов — 115.

В 100 случаях кассовый аппарат не отвечал предъявляемым техническим требованиям, в 72 чеки указывали неверные реквизиты, в 66 не регистрировались доходы.

14 кассовых аппаратов использовались без регистрации в СГД, в нескольких случаях фиксировались внешние вторжения в кассовую программу. За эти нарушения предприниматели получили штрафы на общую сумму 49 100 евро.