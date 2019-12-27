Рига, , 00:00 — REGNUM Латвийские министерства заявили в национальный план развития с 2021 по 2027 годы проектов на общую сумму в 42 млрд евро, пишет портал diena.lv.

Окончательная версия плана ещё не утверждена и находится в работе. Донорам должен стать Европейский союз по включению национальных планов развития в свой многолетний бюджет.

Пока с самыми большими инвестиционными аппетитами заявились Министерство Сообщения — 9,7 млрд евро, 6,5 млрд — латвийское Министерство Экономики, 5,5 млрд евро — Министерство здравоохранения и 5 млрд хочет получить — Министерство Науки и Образования

Далее следуют заявки Министерств Сельского хозяйства в 4,4 млрд евро, Среды и Регионального развития — 3,7 млрд и Благосостояния 2,7 млрд.

Как писал Регнум, основными задачами плана Национального развития Латвии на 2021 — 2027 годы являются устранение социального неравенства, повышение эффективности и производительности труда, социальное доверие и региональное развитие.