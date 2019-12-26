Москва, , 23:58 — REGNUM Проект Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года допускает участие в поставках трубопроводного газа за рубеж независимых производительный «голубого топлива». Проект Энергостратегии опубликован на официальном сайте министерства энергетики.

Напомним, что на нынешнем этапе монополия на экспорт трубопроводного газа законодательно закреплена за госкорпорацией «Газпром».

Однако в проекте Энергостратегии РФ до 2035 года сказано, что допуск независимых производителей газа к трубопроводному экспорту при необходимости увеличения поставок вполне возможен.

При этом предусматривается сохранение единого канала экспорта трубопроводного газа. Также будет сохранена действующая система управления единой системой газоснабжения.

Цель новой Энергостратегии — обеспечить финансовую прозрачность монопольных видов деятельности «Газпрома», в том числе в отношении инвестиционных и операционных затрат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США постоянно усиливают экономические санкции против России и тем самым создают препятствия в завершении двух стратегически важных газопроводов — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». а также существенно услоняют эксплуатацию уже существующих газопроводов. Допуск частных компаний к экспорту российского газа может стать одним из вариантом преодоления санкционных ограничений.